Morreu na noite deste sábado (26) o homem de 36 anos que atacou familiares com uma faca de serrinha em Novo Hamburgo, no bairro Santo Afonso. O caso aconteceu por volta das 7h deste sábado (26). As vítimas foram a mãe do agressor, de 58 anos, e um sobrinho de quatro anos.