Polícia diz que mulher encontrada morta carbonizada na Redenção ingressou sozinha no parque

As primeiras horas de investigação sobre a morte de uma mulher, encontrada carbonizada no parque da Redenção, em Porto Alegre, indicam que ela ingressou no local sozinha. O corpo foi encontrado no início da manhã, junto de árvores, nas proximidades da Avenida João Pessoa. Segundo a Polícia Civil, ainda que o caso tenha sido inicialmente tratado como homicídio, ao longo deste sábado (26), as diligências reforçaram outra hipótese: a de que se trate de suicídio.