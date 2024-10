Assassinado no último domingo (6) em um posto de combustíveis na Avenida Antônio de Carvalho, em Porto Alegre, o frentista Ingo Patrício Tasca Nunes, 46 anos, trabalhava a mais para conseguir tirar 30 dias de férias com a família em Florianópolis (SC). Casado há mais de 30 anos e pai de um jovem, de 19 anos, e de uma menina, de 11, Nunes foi morto por impedir que um homem usasse o banheiro feminino do posto.