Todos os membros da diretoria da Fundação Saúde, órgão da secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, serão trocados após a revelação dos casos de transplantes de órgãos infectados por HIV, há 10 dias. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Cláudio Castro, nesta segunda-feira (21). A informação é do jornal O Globo.