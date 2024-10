Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam neste domingo (20), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Adriana Vargas dos Anjos, funcionária do Laboratório PCS Saleme, suspeita de envolvimento na emissão de laudos falsos que resultaram na contaminação por HIV de pacientes transplantados. As informações são do portal g1.