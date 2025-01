Acusado de liderar grupo supremacista branco, brasileiro entra na lista de terroristas dos EUA

Ciro reside no Brasil e, além dele, outras duas pessoas foram identificadas como lideranças do grupo: o croatra Noah Licul e o sul-africano Hendrik-Wahl Muller.

Como o grupo se articula

Eles estão envolvidos no ataque com tiroteio em outubro de 2022 do lado de fora de um bar LGBTQI+ na Eslováquia; um ataque planejado em julho de 2024 a instalações de energia em Nova Jersey; e um ataque com faca em agosto de 2024 a uma mesquita em Türkiye.