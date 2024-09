Três homens foram condenados por envolvimento no assassinato de Rafael do Nascimento da Silva, 31 anos. O motorista de aplicativo foi encontrado morto em uma cova rasa na praia do Ipê, em Guaíba, na Região Metropolitana, em 19 de fevereiro de 2020. As sentenças foram proferidas pelo Judiciário na quinta-feira (26).