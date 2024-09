Em dois anos, polícia gaúcha prende 13 suspeitos de integrarem a quadrilha do Rolex de SP que atua em Porto Alegre

No fim da tarde de 2 de setembro, quando uma fila de carros se formava num semáforo, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, um assaltante mirou uma BMW. Bateu contra o vidro da janela com um revólver e anunciou o roubo. Exigiu que o motorista entregasse o relógio que usava. Ainda ao lado do carro, sobre a motocicleta, o ladrão foi surpreendido por um policial militar de folga, que estava em outra moto, logo atrás dele. Alvejado por três disparos, o criminoso tombou morto no meio da rua, com o relógio na mão.