Polícia investiga se assaltante morto por PM de folga em Porto Alegre integrava quadrilha do Rolex

Há alguns anos, a Polícia Civil vem identificando em Porto Alegre a ação de criminosos de fora do Estado – especialmente de São Paulo – que viajam até capitais para escolher vítimas e roubar relógios de alto valor. Nessa segunda-feira (2), um assaltante foi morto a tiros por um policial militar de folga, no bairro Petrópolis. Pouco antes, ele havia atacado um motorista de uma BMW. A polícia apura se ele integrava ou tinha vínculo com alguma das chamadas “quadrilhas do Rolex”.