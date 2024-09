Ressocialização Notícia

Referência em trabalho prisional, penitenciária de Ijuí tem 200 apenados em atividades; 80 assalariados

A cada três dias de serviços prestados, é reduzido um na sentença do detento, e em casos de parcerias com empresas, é paga remuneração pelo menos, 75% do salário mínimo nacional, conforme determina a Lei de Execução Penal

11/09/2024 - 19h22min Atualizada em 11/09/2024 - 19h25min