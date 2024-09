Operação Desarmados Notícia

Polícia Civil apreende 14 fuzis de facção em operação contra homicídio em São Leopoldo

Armas estavam escondidas no interior do piso de uma casa. Foram removidas as lajotas do chão para ocultar o arsenal. Um homem de 33 anos, que estava no local, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva

02/09/2024 - 08h47min Atualizada em 02/09/2024 - 13h56min