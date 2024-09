Porto Alegre Notícia

Ministério Público denuncia suspeito pelo assassinato de casal executado ao voltar do mercado

Testemunhas viram o homem na cena do crime e ele também foi flagrado horas depois, com duas pistolas. Contudo, a motivação do duplo homicídio ainda é desconhecida

09/09/2024 - 21h41min Atualizada em 09/09/2024 - 21h43min