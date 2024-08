Enquanto lidam com o luto, familiares de Débora Soares Carvalho, 38 anos, e Rodrigo Motta, 39, tentam entender o que motivou o assassinato do casal, ocorrido na noite da última sexta-feira (2) na zona sul de Porto Alegre. As vítimas voltavam do mercado, por volta das 19h, quando foram baleadas. Sacolas com compras ficaram espalhadas ao redor dos corpos.