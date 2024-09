Moradora de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, Paola Dornelles da Silveira, 23 anos, seria frequentemente questionada pelo seu ex-companheiro sobre suas atividades e localização. Túlio Alves Silveira, 28 anos, exigiria que a mulher, com quem teve um relacionamento de 12 anos, desse satisfações sobre sua rotina. Desconfiado de que a ex pudesse o estar enganando, o homem teria começado a persegui-la.