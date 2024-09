Conheça o dia a dia da Patrulha Maria da Penha em Caxias do Sul 

A Patrulha Maria da Penha, do 12º Batalhão de Polícia Militar, que nesta segunda-feira (9) completa 50 anos de história, envolve-se, cria confiança, orienta, protege e garante os direitos das vítimas de violência doméstica em Caxias do Sul. O trabalho da dupla de patrulheiros de soldados Alan Dallabrida e Taiara Damke abrange mulheres encaminhadas pelo Juizado da Violência Doméstica de Caxias do Sul ou pela rede de apoio do município, como o Centro de Referência da Mulher.