Caxias do Sul apresentou redução de 54,5% no número de mortes violentas em julho de 2024, tanto na comparação com junho, quanto em relação ao mesmo mês do ano passado. Em ambos os comparativos, o índice caiu de 11 para cinco crimes. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul na última quinta-feira (15).