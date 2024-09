Como a polícia capturou em Santa Catarina foragido suspeito de envolvimento em série de homicídios em Porto Alegre

Foi em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis, que a polícia gaúcha conseguiu encontrar um foragido investigado por suspeita de envolvimento numa série de homicídios na zona norte de Porto Alegre. Jeferson Pires dos Santos, 31 anos, o Shox, é irmão de outro preso, apontado como líder de uma facção, envolvido num conflito no ano passado. Procurado desde o começo do ano, ele teve o paradeiro desvendado pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no fim da última semana.