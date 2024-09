A Justiça de Bagé, na fronteira com o Uruguai, apresentou detalhes do caso que terminou com o feminicídio de Jullyane Alexsandra Fernandes Macial, uma jovem transgênero de 20 anos, na sexta-feira (30). O adolescente de 16 anos, namorado da vítima, foi internado provisoriamente por ato infracional equivalente ao crime de feminicídio após confessar o assassinato, conforme o Judiciário.