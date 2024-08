Uma família de Santa Maria, na região central do Estado, busca há quatro meses pelos restos mortais de uma ente querida. O corpo de Eloci Ribeiro Rodrigues, falecida em abril de 2022, desapareceu da sepultura no Cemitério Ecumênico Municipal no começo deste ano, mergulhando a família em um episódio de sofrimento e indefinição.