Acusada de aplicar silicone industrial e causar morte de jovem irá a júri por homicídio em Santa Cruz do Sul

A vítima, a transexual Melani Aguiar, 20 anos, morreu no fim de agosto de 2020, após complicações decorrentes do efeito do produto de uso proibido no corpo humano. Marcella de Sales, 40, será julgada nesta quinta-feira

07/08/2024 - 12h02min Atualizada em 07/08/2024 - 16h29min