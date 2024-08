As ações por invasões de dispositivos informáticos, como computadores, celulares e tablets, tiveram aumento de 38% no Brasil entre 2022 e 2023. No Rio Grande do Sul, o crescimento foi de 1,2% no mesmo período. O Estado é o terceiro com mais ações por esse tipo de delito, atrás de Distrito Federal e Rio de Janeiro (veja lista completa no final).