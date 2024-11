TBT 2024 Notícia

"Me impactou a ganância", relembra repórter que flagrou mercado lavando produtos da enchente para venda

Na retrospectiva do ano, Lucas Abati fala sobre as denúncias e os bastidores da maior tragédia climática do Estado

