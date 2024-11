"Não foi a cor da minha pele que me levou à minha função, mas ela não me impediu de chegar aqui”, diz primeiro chefe negro da Polícia Civil do RS

De oficial do Exército a delegado de polícia no interior do Rio Grande do Sul, Fernando Antônio Sodré de Oliveira, 60 anos, circulou por diferentes espaços ligados à segurança pública e defesa. Nascido em São Paulo, ele chegou ao RS em 1987. No começo de 2023, no 182º ano da instituição, Sodré tomou posse como o primeiro chefe autodeclarado negro da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, em discurso na cerimônia de posse, o delegado disse que iria pautar sua gestão no combate ao crime organizado e à proteção de mulheres, pessoas LBGT+ e negros.