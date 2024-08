Policiais militares que atuam na área central de Porto Alegre serão os primeiros agentes da segurança pública estadual a utilizarem câmeras nas fardas. A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) ainda não confirma a data exata de início da operação dos equipamentos. Mas ela deve contemplar, no início de setembro, agentes do 9º Batalhão de Policia Militar. A pasta confirma que o primeiro lote terá 300 câmeras.