Moradores de Guaíba fazem protesto e pedem justiça pela morte de Kerollyn

Menina de nove anos teve corpo encontrado dentro de contêiner de lixo, no bairro Cohab Santa Rita, no dia 9 de agosto. Carla Carolina Abreu Souza, 29 anos, foi presa por suspeita do homicídio da filha

25/08/2024 - 14h20min