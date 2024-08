Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa suspeita de atirar contra o ex-companheiro, em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. A tentativa de homicídio ocorreu no domingo (11), dentro do apartamento que a vítima havia alugado para passar o Dia dos Pais com o filho do ex-casal, de 8 anos. O menino acabou presenciando parte do crime. As informações são do g1.