Julgamento Notícia

Em depoimento ao Supremo, Ronnie Lessa diz que réus do caso Marielle são de "alta periculosidade"

Ex-policial militar confessou ter executado a vereadora. Corte julga atualmente os acusados de serem mandantes do crime, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil do RJ Rivaldo Barbosa e do major da PM Ronald Paulo de Alves Pereira

27/08/2024 - 23h25min