Caso Marielle Notícia

Conselho de Ética aprova cassação do deputado Chiquinho Brazão; palavra final será dada pelo plenário

Político foi denunciado pela PGR de ser o mandante do assassinato da vereadora em 2018 no Rio. Além dele, seu irmão, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa são acusados de envolvimento

28/08/2024 - 13h10min Atualizada em 28/08/2024 - 13h11min