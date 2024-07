Um supermercado do bairro Humaitá foi autuado na sexta-feira (12) por suspeita de vender produtos que tiveram contato com água da enchente. Conforme o Procon de Porto Alegre, o estabelecimento fiscalizado foi o Unisuper. Além do que foi recolhido dentro da unidade, também foram apreendidas mercadorias com supostas marcas da inundação em um depósito pertencente ao mercado.