Relatório

Número de golpes tem alta no Brasil e chega a quase 2 milhões de casos; fraudes virtuais preocupam

Total de estelionatos cresceu 8,2% no país no ano passado ante 2022, segundo o Anuário da Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira. Um dos motivos apontados para o crescimento é uma alteração no Código Penal

18/07/2024 - 16h42min