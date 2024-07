Registros de casos de racismo aumentaram 127% no Brasil em 2023, aponta relatório; RS lidera o ranking

Os registros de casos de racismo aumentaram 127% no país em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18). No último ano, foram feitos 11.610 boletins de ocorrência de racismo, comparados aos 5,1 mil registrados em 2022. O Rio Grande do Sul lidera o ranking de Estados com mais registros, totalizando 2.857 casos no ano passado. São Paulo e Paraná vêm na sequência. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.