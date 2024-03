Um homem de 28 anos é preso em flagrante por ofensas racistas a uma mulher dentro de um ônibus em Porto Alegre. O porteiro de um prédio é agredido e atacado com insultos racistas por um morador, também na Capital. Em Lajeado, no Vale do Taquari, um homem de 52 anos foi detido após chamar o segurança de uma unidade de saúde de “macaco”. Estes são apenas alguns dos 1.241 casos de injúria racial motivados pela cor da pele das vítimas registrados na Polícia Civil em um intervalo de 12 meses no Rio Grande do Sul.