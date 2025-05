OAB suspende de forma temporária licença de advogado investigado por fraude em empréstimos no RS

Operação da polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em escritório de advocacia. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio Grande do Sul suspendeu de forma temporária a licença do advogado Daniel Fernando Nardon, investigado por fraude em empréstimos. A decisão ocorreu após análise do inquérito policial por parte da OAB/RS. O suposto esquema foi alvo de uma operação da Polícia Civil desencadeada na manhã desta quinta-feira (8).

Por meio de nota assinada pelo presidente da entidade, Leonardo Lamachia, a OAB/RS informou que a medida busca impedir o exercício profissional do advogado em razão da gravidade dos fatos apurados.

Daniel Fernando Nardon está à frente do escritório Daniel Nardon Advogados Associados, com sede no Centro Histórico de Porto Alegre, alvo da investigação.

Juntamente com outros advogados, ele é suspeito de fraudar procurações judiciais para contratar empréstimos em nome de clientes e lesar instituições financeiras com processos fraudulentos. Estima-se que o grupo tenha movimentado R$ 50 milhões indevidamente.

Os demais advogados investigados ainda têm seus casos analisados pela OAB/RS.

Agora, o processo deve ser encaminhado ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS. Atualmente, a Ordem conta com 17 turmas julgadoras no Tribunal de Ética, um órgão autônomo dentro da instituição, que tem uma média de 2,5 mil processos por ano sendo analisados e julgados. Desde o começo do ano, foram oito casos de suspensões cautelares de advogados.

Em nota publicada nas redes sociais (veja abaixo), o advogado que representa Daniel Nardon, Ricardo Breier, disse que não teve acesso aos autos da operação.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Vinícius Nahan, o investigado se encontra em São Paulo e deve retornar a Porto Alegre nesta sexta-feira (9), quando deve prestar depoimento.

Veja a nota da OAB/RS:

"O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, após análise da operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (8/5), que investiga nove advogados suspeitos de lesar aposentados e servidores públicos, determinou a suspensão cautelar do advogado Daniel Fernando Nardon.

A medida, segundo Lamachia, visa impedir o exercício profissional do advogado em razão da gravidade dos fatos apurados, além de resguardar a integridade da advocacia e os interesses da sociedade. Dessa maneira, a OAB/RS reafirma que não compactua com qualquer ilegalidade, ato ilícito ou atuação antiética de qualquer advogada ou advogado.

A Ordem gaúcha garante ao advogado suspenso o pleno direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

Em relação aos demais advogados suspeitos, a OAB/RS esclarece que está analisando os fatos de forma individualizada para tomar as medidas cabíveis.

A partir da decisão cautelar, os autos serão remetidos ao Tribunal de Ética e Disciplina para o exame da matéria."

