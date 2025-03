Dois estabelecimentos são interditados durante operação de combate a perturbação do sossego público em Caxias

Um pub no bairro Cristo Redentor e uma conveniência no São Caetano foram interditados durante uma operação de combate a perturbação do sossego público em Caxias do Sul. A ação, comandada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), ocorreu na noite de sexta-feira (14) e também esteve presente nos bairros São Pelegrino, Saint Etienne, Kayser e Centro.