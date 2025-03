Jovem é preso com mais de 80 porções de crack no bairro São José, em Farroupilha  

A Brigada Militar de Farroupilha prendeu, na noite da sexta-feira (14), um jovem de 19 anos por tráfico de drogas . Ele foi localizado pelos policiais durante o patrulhamento no bairro São José. Segundo divulgado pela Brigada, ele já era conhecido da corporação por outros episódios de tráfico.

Em revista, foram encontradas com ele 86 porções de uma substância parecida com o crack e cerca de R$ 67 em dinheiro. No momento da prisão, o jovem resistiu e tentou fugir dos policiais, sendo detido. Ele foi encaminhado ao hospital, onde realizou exames, e foi levado até a delegacia para o registro da ocorrência.