Policial civil baleado por guarda municipal está fora de perigo e em casa

Fuzis e 50 kg de crack foram apreendidos na operação do Denarc Polícia Civil / Divulgação

O inspetor da Polícia Civil atingido por um tiro disparado por um agente da Guarda Municipal (GCM) de São Leopoldo está fora de perigo e já foi para casa. Ele permaneceu 24 horas no Hospital Centenário, daquela cidade, em tratamento.

O tiro de pistola acertou na cintura do policial e o projétil acabou saindo pela parte de trás da coxa do agente, causando ferimento também em um dos alvos da investigação.

O incidente ocorreu na noite de quinta-feira (13), durante uma ação contra o tráfico de drogas feita pela 3ª Delegacia de Investigação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), realizada no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Segundo o prefeito de São Leopoldo, Heliomar Franco, a Guarda Municipal foi acionada por vizinhos que estranharam a movimentação no local, já que os policiais utilizaram viatura discreta, sem identificação. O policial teria sido confundido com criminosos.

O diretor do Denarc, delegado Carlos Wendt, diz que o Guarda Municipal chegou e os policiais se apresentaram e mostraram distintivos, antes de o agente ser ferido. O inspetor foi baleado na cintura, e o tiro acabou saindo pela parte de trás da coxa do policial, atingindo um dos alvos da ação na sequência.

— Graças a Deus o ferimento não foi dos mais graves e o colega está em recuperação — comenta Wendt.

O guarda municipal de São Leopoldo envolvido no incidente chegou a ser preso, mas foi solto após audiência de custódia no dia seguinte. Ele havia sido detido em flagrante por tentativa de homicídio com dolo eventual. A soltura foi autorizada mediante o cumprimento de medidas condicionais, como o afastamento do guarda das funções na corporação.

Dois fuzis e 50kg de crack apreendidos na ação

A ação da 3ª Delegacia de Investigação de Narcotráfico resultou na prisão de dois homens e na apreensão de mais de 50 quilos de crack, dois quilos de cocaína e fuzis em Porto Alegre e São Leopoldo.

Os policiais civis monitoravam o imóvel localizado no Vale do Sinos e que, segundo as investigações, servia como depósito de drogas.

Durante a vigilância, os agentes perceberam que uma Toyota Hilux saiu do local e, após andar por algumas ruas, entregou uma caixa para o motorista de um Ford Ka, que foi acompanhado até o centro de Porto Alegre, onde foi abordado por policiais. Com o motorista, um homem de 39 anos, encontraram a cocaína.

Após a localização das drogas, os policiais civis que estavam em São Leopoldo entraram na casa que vinha sendo monitorada e encontraram 50 tijolos de crack com peso total de 50,8 quilos, além de dois fuzis calibre 556, uma pistola calibre 9mm e munição.