Polícia prende suspeito de esfaquear vítima de assalto e jogá-la de ponte

Policiais civis fizeram buscas na ponte de onde empresário foi jogado após ser esfaqueado. Polícia Civil / Divulgação

Agentes da delegacia de Polícia Civil de Venâncio Aires prenderam um homem indiciado por assaltar, esfaquear e jogar de uma ponte um empresário daquela cidade, situada no Vale do Rio Pardo. O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro. A prisão preventiva do suspeito foi decretada pela Justiça.

Naquela data, um empresário da cidade desapareceu após fechar sua loja no centro, por volta das 18h30. Sua companheira registrou um boletim de ocorrência após perceber que ele não havia retornado para casa e não respondia aos contatos. As câmeras de monitoramento da loja registraram o momento em que a vítima saiu do estabelecimento e seguiu para o estacionamento em frente à prefeitura de Venâncio Aires.

Pouco tempo depois, por volta das 19h13, a companheira da vítima recebeu uma notificação de uma transferência via Pix no valor de R$ 6.720, para uma conta desconhecida.

Diante do desaparecimento, as forças de segurança iniciaram buscas. O empresário foi encontrado por moradores da área rural no dia seguinte, às 9h30, na localidade de Linha do Rio, distrito Rio Pardinho, em Santa Cruz do Sul. Ele estava às margens do rio, com ferimentos graves após ser jogado de uma ponte e sofrer uma facada no abdômen. A vítima, que sobreviveu a uma queda de quase 20 metros, foi socorrida e levada para o hospital, onde passou por cirurgia e segue internada até o momento.

Local onde o empresário foi jogado da ponte, na estrada entre Santa Cruz do Sul e Sinimbu. Polícia Civil / Divulgação

O assalto começou quando um homem, a pé, abriu a porta do Golf do empresário, que estava estacionado numa rua do centro de Venâncio Aires. Ele teria ameaçado a vítima com uma faca e a obrigou a ir até o interior do município, na estrada que liga Santa Cruz do Sul a Sinimbu.

Policiais civis chefiados pelos delegados Guilherme Dill e Paulo Schirrmann conseguiram identificar o autor do crime. Com o depoimento da vítima, prestado no dia 13 de março de 2025, o inquérito foi oficialmente concluído. O indiciado já possuía antecedentes por estelionato, falsificação de documentos, ameaça, entre outros crimes. Ele foi indiciado pelo crime de latrocínio tentado e pode pegar até 20 anos de prisão, caso seja condenado.