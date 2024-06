O chamado “jogo do tigrinho” tem inundado redes sociais enquanto acumula relatos de prejuízo financeiro e vira assunto de polícia no Brasil. Com nome oficial de Fortune Tiger – ou “tigre da fortuna”, em uma tradução livre do inglês: o game funciona como um cassino online oferecido em diversos sites, no qual o usuário deve depositar dinheiro para participar. A PG Soft, de Malta, na Europa, é a responsável pela plataforma.