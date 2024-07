O Ministério Público (MP) denunciou na quarta-feira (24), o médico obstetra que esqueceu uma gaze dentro do corpo de uma mulher durante o parto no Hospital São Francisco de Assis (HSFA), em Parobé, no Vale do Paranhana. Mariane Rosa da Silva Aita, 39 anos, morreu dois meses após dar à luz, em agosto de 2023. A Polícia Civil havia indiciado o profissional em novembro do ano passado.