A Polícia Civil concluiu o inquérito envolvendo a morte de uma mulher depois de procedimento cirúrgico após o parto em Parobé, no Vale do Paranhana. Familiares da vítima alegam que a vítima morreu por ter tido uma gaze deixada dentro do corpo na cirurgia. O médico responsável pelo parto foi indiciado por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). O inquérito policial foi enviado ao Ministério Público (MP), que recebeu o relatório na última quarta-feira (1º) Agora, cabe ao MP avaliar o caso e decidir os próximos passos.