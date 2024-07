Moradora do Vale do Taquari perde R$ 6 mil para golpista que pedia "presente para Elon Musk"

Uma mulher de 60 anos procurou a Polícia Civil em Lajeado, no Vale do Taquari, após perder R$ 6 mil para um golpista que pedia dinheiro alegando que seria para "dar presentes" ao bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), da empresa de foguetes SpaceX e da marca de carros elétricos Tesla. Segundo o boletim de ocorrência, o contato foi feito pelo Telegram e o usuário que conversou com a idosa tinha uma foto de Musk como imagem do perfil.