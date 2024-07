A operação que investiga o influenciador Nego Di por suspeita de lavagem de dinheiro terminou com a prisão da esposa do humorista, Gabriela Sousa. Ela foi autuada em flagrante em Florianópolis (SC), nesta sexta-feira (12), por estar com uma arma sem registro e de uso restrito das Forças Armadas, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Gabriela pagou fiança de R$ 14 mil e foi solta.