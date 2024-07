Geral

Encontrada última peça de material radioativo furtado em São Paulo

Com resgate de uma coluna de gerador, Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) deu por encerradas as buscas. Não houve registro de vazamento. No fim de junho, veículo de uma empresa de equipamentos médicos foi levado por criminosos na zona leste da cidade

08/07/2024 - 22h19min