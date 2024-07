Impasse Notícia

CNJ diz que fim das saidinhas não tem amparo em evidências

Antes da nova lei, presos que estavam no regime semiaberto, que já tinham cumprido um sexto do total da pena e com bom comportamento, poderiam deixar o presídio por cinco dias para visitar a família em feriados, estudar fora ou participar de atividades de ressocialização

