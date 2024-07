A Polícia Civil já possui "indícios de autoria" do assalto que resultou na morte de dois professores universitários em Mato Castelhano, no norte do Estado, na madrugada de quinta-feira (25). A afirmação é do chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré, que, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, na manhã desta sexta (26), disse que já é possível apontar suspeitos do crime.