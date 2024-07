O efetivo da Brigada Militar do Rio Grande do Sul conta com o reforço de 63 novos capitães a partir deste sábado (20). Formados em cerimônia realizada nesta manhã, os oficiais, que terão sua nomeação publicada já na próxima edição do Diário Oficial do Estado, serão distribuídos entre os 21 comandos regionais de polícia ostensiva do território gaúcho.