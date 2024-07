O 2º Sargento Fabiano Oliveira, morto no assalto ao aeroporto Hugo Cantergiani em Caxias do Sul, foi homenageado durante a formatura de novos capitães da Brigada Militar (BM), neste sábado (20), em Porto Alegre. Familiares de Oliveira receberam uma medalha de homenagem do governador Eduardo Leite e do comandante-geral da Brigada Militar (BM), Cláudio dos Santos Feóli.