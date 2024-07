Apreensão de cocaína em Canoas é apontada como a maior da história da Polícia Civil do RS

A apreensão de 547 quilos de cocaína realizada na manhã desta segunda-feira (1º) em Canoas, na Região Metropolitana, é apontada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) como a maior deste tipo de droga já realizada pela Polícia Civil no Rio Grande do Sul - outros tipos de entorpecentes, como maconha, já foram apreendidos em volumes maiores pela instituição. O carregamento foi localizado dentro de uma residência no bairro Mathias Velho.