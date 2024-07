VÍDEO: Polícia Civil apreende cerca de meia tonelada de cocaína no bairro Mathias Velho, em Canoas

A Rua Santo Ângelo, no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana, ainda está coberta de entulhos da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. A Polícia Civil acredita que criminosos tenham se aproveitado dessa situação para tentar esconder um carregamento de cocaína, localizado na manhã desta segunda-feira (1º). Era ali, numa casa de dois andares que duas facções criminosas escondiam a carga que, segundo o delegado Alencar Carraro, diretor de Investigação do Denarc, é a maior apreensão de cocaína da história da Polícia Civil do RS. Às 15h55min, a polícia encerrou a pesagem, que apontou 547 quilos de droga apreendidos.