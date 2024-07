Abigeato Notícia

Crimes de roubo e furto de gado têm queda de 30% no RS; casos se concentram na região da fronteira

Foram 1.187 ocorrências de janeiro a maio deste ano, o que representa uma média de oito situações por dia. Trata-se do menor índice nos últimos 10 anos. Para combater as ações dos ladrões no meio rural, a Polícia Civil aposta em delegacias especializadas. Atualmente, há quatro DPs deste tipo

29/06/2024 - 22h00min Atualizada em 30/06/2024 - 13h41min